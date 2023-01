Ein nicht zahlender Hotelgast hat einen Hotelmitarbeiter mit einer scharfkantigen Getränkedose geschlagen und ist anschließend geflohen. Der 28-Jährige wollte das Hotel in Stuttgart am Mittwoch verlassen, ohne seine Rechnung zu begleichen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Daraufhin geriet er mit dem 25-jährigen Hotelmitarbeiter in Streit. Der Mitarbeiter sei dem Mann hinterhergerannt und habe ihn eingeholt, da habe der Täter die Dose als Waffe eingesetzt und den Mitarbeiter an Händen und Gesicht leicht verletzt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf seiner weiteren Flucht sei der Mann an einer Haltestelle von mehreren Passanten festgehalten worden und in ein Gleisbett gestürzt, wobei er sich selbst Verletzungen zugezogen habe. Er wurde laut Polizei von den anrückenden Beamten schließlich in Gewahrsam genommen. Rettungskräfte konnten den Hotelmitarbeiter vor Ort versorgen. Die Wunden des Täters seien in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz und habe zwei bis drei Tage in dem Hotel verbracht. Der 28-Jährige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

PM Polizei