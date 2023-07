Mit der feierlichen Premiere von «Brynhild» beginnen am Freitag (20.30 Uhr) in Worms am Rhein die diesjährigen Nibelungen-Festspiele. In der mystischen Geschichte über Treue und Verrat hinterfragt Autorin Maria Milisavljevic auf dem Freilichtareal vor dem Kaiserdom unter anderem das Verhältnis von Liebe, Macht und Heldentum.

Worms (dpa) - Die namensgebende Titelrolle übernimmt Schauspielerin Lena Urzendowsky, als Special Guest ist Ralf Moeller («Gladiator») in einer Filmsequenz als Gegner von Drachentöter Sigurd zu sehen. Unter der Regie von Pınar Karabulut soll eine lilafarbene Wüstenlandschaft als zentrales Bühnenbild eine gewisse Endzeitstimmung vermitteln.

Das mittelalterliche Nibelungenlied um die Königstochter Kriemhild und den Mörder Hagen gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen. Die Organisatoren unter der Intendanz von Ufa-Chef Nico Hofmann kündigen für dieses Jahr eine «konsequent gegenwartsbezogene Lesart» an. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt und dauern in diesem Jahr bis zum 23. Juli. Die Publikumstribüne fasst etwa 1400 Gäste.

