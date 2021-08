Wie wirkt sich der 6:0-Kantersieg in Kandel auf die Spieler des Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim aus? Am Freitag um 19 Uhr treten sie gegen den TuS Rüssingen an. SVR-Trainer Andreas Backmann braucht einen neuen Matchplan – und muss eine weitere Hiobsbotschaft verkraften.

Die Diagnose der Knieverletzung von Offensivkraft Serkan Toker ist da: Kreuzbandriss, ein halbes Jahr Pause. Backmann hatte schon damit gerechnet. Wieder hat er nur drei Wechseloptionen. Aber Hoffnung, dass Zählbares herausspringt.

„Die spielen weniger körperlich und lassen sich nicht so von Emotionen leiten, sind aber im Spiel mit dem Ball viel besser, manchmal aber auch zu verspielt und nicht zielstrebig“, weiß der Trainer über den Gegner. Der hat sein Team wieder mit zahlreichen Brasilianern aufgefüllt. Backmann sucht den Weg mit „der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit auf Punkte“.

Wegen Hübner gekommen

Gut entwickelt hat sich Lütfihan Karakas. Der 19-Jährige kam im Sommer aus Worms – „wegen Trainer Julian Hübner, den ich aus meiner Zeit beim Karlsruher SC kannte“. Auch von dessen Nachfolger Backmann ist er begeistert: „Er hat mir schnell viel helfen können auf meiner neuen Position in der Innenverteidigung. Mir ist sehr wichtig, dass ein Trainer auch direkt und offen ist“, sagt der Fußgönheimer, der an der Berufsschule Technik in Ludwigshafen die 13. Klasse besucht.

Der Sportliche Leiter Patrick Brechtel lobte Karakas für seine Leistungen in den ersten beiden Spielen. Auch Backmann erfreut sich an dem gelernten Offensivspieler für die rechte Seite: „Er macht das gut, hat einen guten linken Fuß, hört zu, kann kicken und nimmt die neue Position gut an.“ Jedoch müsse Karakas noch an Fitness und Athletik feilen: „Sein Laufstil wirkt schwerfällig, da ist noch Babyspeck dabei.“ Karakas, der nebenbei einmal wöchentlich zum Thaiboxen geht, sagt, dass er an diesen Defiziten hart arbeite. Sie seien Folgen der Corona-Pause. „Ich gebe immer mein Bestes für die Mannschaft, muss aufrecht bleiben. Ich hatte hier aber noch niemals Zweifel.“

Fitness beim Thaiboxen

Beim Thaiboxen sei die Verletzungsgefahr geringer als beim Fußball, streicht er Vorzüge seines Ausgleichs für das Spiel mit dem Ball heraus. Gerne würde er seinen Offensivdrang ausleben. „Aber ich spiele da, wo ich der Mannschaft am besten helfen kann.“

Momentan sei er in Rülzheim zufrieden, wenngleich er seine Laufbahn irgendwann in einer höheren Spielklasse fortsetzen wolle. Nach dem 6:0 sei der Teamgeist noch intensiver zu spüren gewesen: „Wir dürfen aber jetzt nicht überheblich werden, müssen die Aufgabe gegen Rüssingen zielstrebig und professionell angehen, um eine Chance zu haben“, sagt der 1,80 Meter große Kicker mit türkischen Wurzeln.