Der vom SC Paderborn gekommene Mittelfeldspieler Sirlord Conteh beschert Bundesligist 1. FC Heidenheim mit seinem Tor gegen Parma Calcio den siebten Sieg im siebten Testspiel.

Schwaz (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim hat in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison auch das siebte Fußball-Testspiel gewonnen. Im Rahmen des zweiten Trainingslagers schlug die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt im österreichischen Schwaz den italienischen Erstliga-Aufsteiger Parma Calcio mit 1:0 (0:0). Das Tor erzielte der vom Zweitligisten SC Paderborn gekommene Neuzugang und Mittelfeldspieler Sirlord Conteh in der 71. Minute.

In den sechs Testspielen zuvor hatte der FCH gegen unterklassige Vereine zum größten Teil sehr hohe Siege gefeiert. Im ersten wirklichen Härtetest gegen Parma tat sich das Team bei großer Hitze deutlich schwerer. Das Trainingslager in Mils in Tirol geht noch bis Sonntag.