Nun also ist (frei nach Schiller) „die theaterlose, die schreckliche Zeit“ in Karlsruhe vorbei. Gespannt blickte das Publikum nach Jahren des Niedergangs und der Notlösungen auf das, was die neue Intendanz des Badischen Staatstheaters zu bieten hatte. Angesetzt war immerhin eine Uraufführung. Die Erwartungen wurden jedoch nicht erfüllt.

Ein fulminanter, womöglich auch (so das Theater) „spektakeliger“ Neustart sollte es sein, und noch dazu mit einer Uraufführung im Schauspiel: