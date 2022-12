Stuttgart (dpa/lsw) - Der Winter hat den Südwesten fest im Griff: Vom Dienstagabend an wird vom Süden des Landes her Schneefall erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtete, könne in der Nacht zum Mittwoch Regen gefrieren, es seien Glatteis und gebietsweise Unwetter möglich. Auf hohen Gipfeln des Südschwarzwalds könnten Böen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde erreichen.