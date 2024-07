Ein neun Jahre altes Mädchen will einen Zebrastreifen überqueren. Dabei wird sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie es dazu kommen konnte, blieb unklar.

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist eine Neunjährige von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Es blieb unklar, ob die 53-jährige Fahrerin das Mädchen am Freitagabend übersah oder sich das Mädchen in einem toten Winkel befand, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach lief das Mädchen hinter einem Toilettencontainer entlang auf den Zebrastreifen. Der Container sei für ein Fest auf dem Rathausplatz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgestellt worden.

Wegen ihrer schweren Verletzungen musste die Neunjährige laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des Wagens blieb demnach unverletzt.