Eine Mutter und ihre zweijährige Tochter sind bei einem Brand in Schwäbisch-Hall schwer verletzt worden. Weitere sieben Menschen wurden am Montag verletzt, weil sie Rauchgas einatmeten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer sei in der Wohnung einer 20-Jährigen und ihrer Tochter ausgebrochen. Mehrere Nachbarn retteten die beiden aus der Wohnung.

Schwäbisch-Hall (dpa/lsw) - Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Insgsesamt entstand ein Schaden von etwa 180 000 Euro. Mutter und Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

