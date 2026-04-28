Zwei Mordanschläge, neun Jahre untergetaucht: An der Grenze zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg endet die Flucht eines 42-Jährigen.

Küssaberg (dpa) - Ein seit neun Jahren international gesuchter Straftäter ist in Küssaberg (Landkreis Waldshut) an der Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 42-Jährige wird seit 2017 von der Republik Moldau wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes gesucht, wie die Bundespolizei mitteilte. Er steht demnach im Verdacht zwei Mordanschläge verübt zu haben. Am Sonntag kontrollierten die Beamten den Mann und bemerkten den offenen Haftbefehl. Sie nahmen ihn fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Der 42-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Eine mögliche Auslieferung wird nun geprüft.