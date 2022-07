Das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht hat am Freitag ein neues Labor unter anderem mit speziellen Brillen zur Erforschung von Kriminalität eröffnet. Nach Angaben des Instituts ist «MAXLab Freiburg» das erste eigenständige kriminologische Forschungslabor weltweit, das bei Studien und Experimenten sogenannte Virtual-Reality-Technik einsetzen soll. Dabei erzeugen Computer eine virtuelle Umgebung.

Freiburg (dpa) - Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie Straftäter ihre Entscheidungen treffen und was in ihnen vorgeht, während sie eine Straftat begehen. Mit Hilfe von Headsets und moderner Technologie sollen Testpersonen in bestimmte Situationen versetzt werden. Die Wissenschaftler beobachten dabei unter anderem die Augen der Menschen und analysieren ihre Bewegungsmuster.

Die Kriminologen erhoffen sich von den Forschungsergebnissen konkrete Hinweise, wie sich Kriminalität verhindern lässt. Die Resultate sollen in die Ausbildung von Polizei und Justiz einfließen und dabei helfen, neue Strategien und Gesetze zu erarbeiten.

Max-Planck-Institut zum MAXLab Freiburg