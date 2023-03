Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was in anderen Städten längst Tradition ist, soll jetzt auch nach Karlsruhe kommen: Am 15. März startet die Erste Komische Nacht mit fünf Komikern in fünf Lokalen, in denen man bei professioneller Unterhaltung, einem Querschnitt durch die aktuelle Comedy-Szene, auch essen und trinken kann.

In über 30 Städten ist sie seit über 20 Jahren längst eine Erfolgsnummer, in Karlsruhe wird sie am 15. März zum ersten Mal stattfinden: die Komische Nacht. Das Konzept