Von den 1950ern bis um 1970 war Margarete Reinhardt mit fünf Lokalen vom Passage-Palast „Pa-Pa“ mit Varieté-Programm bis zur berüchtigten „Hawaii-Bar“ Karlsruhes Rotlicht-Königin. Tagsüber kutschierte sie schon mal im offenen Chevrolet durch die Stadt. Ein Autorenduo hat sich auf Spurensuche begeben.

Wer war diese Margarete Reinhardt? Die Frau, die 1909 in einem Kaff bei Würzburg als Margarete Hesselbach unter dramatischen Umständen geboren wurde, auf verschlungenen Wegen 1944 nach Karlsruhe kam und aus den Wirren der ersten Nachkriegsjahre zur „Rotlicht-Königin“ der sonst doch eher biederen einstigen Residenz aufstieg. Und die als alte und heruntergekommene Frau nach der Verurteilung in einem Falschgeld-Prozess und kurzer, dann wegen Krankheit außer Vollzug gesetzter Haft am 20. Mai 1985 einsam in ihrer Wohnung in der Kapellenstraße starb.

Das einst beträchtliche Vermögen war da schon längst futsch, draufgegangen vor allem für ihre „Filmabenteuer“: diverse Streifen mit teils bekannten Akteuren, die sie finanzierte, etwa den Erotikfilm „Sünde mit Rabatt“ von 1967. Aufgefressen wurde ihr Geld auch von Anwalts- und Prozesskosten. Auf jeden Fall ist diese Frau unter Karlsruhes zeitgeschichtlich bedeutsamen Personen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein ganz spezieller Fall. Besonders mysteriös ist die ganze Geschichte bis heute geblieben. Jetzt versucht ein neues Buch Licht in das viele Halbdunkel zu bringen: „Eine Frage der Moral – Margarete Reinhardt, eine Rotlichtkarriere“.

Wie kam es zum netten Brief von Adenauer?

Vieles an diesem bunten Leben erscheint als ein Gestrüpp aus Legende und Kolportage, aus Mutmaßungen und einer ganzen Reihe von Fragen, von denen etliche – bei ohnehin dünner Aktenlage – bis heute nicht abschließend beantwortet sind. Wie konnte es sein, dass die „arische“ Frau noch 1939 ganz offiziell einen Sinto-Geiger ehelichte, der sich aber schon zwei Jahre später wieder scheiden ließ und Nazis und Krieg, beschützt von wem auch immer, offenbar ganz gut überlebte? Wie konnte es sein, dass die Reinhardt im Krieg in Stuttgart als „Geschäftsführerin Gold und Silber“ eines ehedem jüdischen Juweliergeschäfts aktenkundig ist?

Dass bei der Entnazifizierung in Karlsruhe nichts hängen blieb, war Glück, denn die US-Besatzungsbehörde hatte kurz zuvor die Verfahren den viel lascher amtierenden deutschen Spruchkammern übergeben. Fest steht, dass sie trotz ihrer mäßigen Bildung wohl ein Näschen für den richtigen Moment hatte. Etwa, als sie – mutmaßlich mit ganz persönlichem Einsatz - den US-Polizeichef bewegen konnte, das für die Truppen geltende „Off Limits“ für ihre Etablissements aufzuheben. Sie war, in Politik und Wirtschaft hinein, das, was man heute eine „Netzwerkerin“ nennt.

Verwandte und Zeitzeugen schweigen

Woher kam ihr Faible für Schlangen? Wie kam sie zu einem Schlösschen in Österreich und wozu diente es? Wie kam sie dazu, 1967 den alten Adenauer dorthin einzuladen? Und noch verblüffender: Wie kam es, dass ihr der Altkanzler in einem persönlichen Schreiben freundlich absagte? Lag es an dem damaligen Karlsruher Bambi-Fieber, dass sie schließlich Filme produzierte (auch einen mit Ski-As Toni Sailer), deren Originalrollen heute verschollen sind?

In das Informationsdickicht hat sich ein Karlsruher Autorenduo hineingewagt: Die vor allem durch ihre Krimis bekannte Eva Klingler und der mit sehr unterschiedlichen Publikationen vom Kinder- bis zum Sachbuch hervorgetretene Germanist Wolfgang Wegner kamen zunächst unabhängig voneinander auf die Idee. Nachdem das Karlsruher Stadtarchiv dazu nichts hergab, haben beide zwei Jahre aufwendig recherchiert. Sie trieben sogar Verwandte auf, die sich weitgehend als Schweigekartell erwiesen („Lasst doch die Gretl in Ruhe!“). Und Zeitzeugen aus dem damaligen Milieu, die zunächst zusagten und dann doch kniffen. Es gab auch eine handfeste Drohung, wie Wegner berichtet.

Hatte sie Gönner in der besseren Gesellschaft?

Ganz ohne Lohn sollten die Mühen der Autoren aber nicht bleiben. So können sie das Bild dieser geheimnisvollen Dame aus dem Milieu, die Gönner in der „besseren Gesellschaft“ gehabt haben muss, um einiges schärfer stellen. Dem lesenswerten Buch hätten allerdings eine Kapitelübersicht und eine Zeittafel gut getan.

Zur Spannung trägt bei, dass sie den Rechercheprozess in die Geschichte einbezogen haben. Aber manche Frage, etwa um den ominösen Sohn, der eine höhere Position innegehabt haben soll, sind noch immer offen. Die Reinhardt hat schon gewusst, wie man sich als öffentliche Person inszenieren kann, ohne allzu viel von sich preiszugeben.

Lesezeichen

Eva Klingler/Wolfgang Wegner, „Eine Frage der Moral – Margarete Reinhardt, eine Rotlichtkarriere“, Casimir Katz Verlag Gernsbach, 174 Seiten, s/w-Fotos, 16,80 Euro.