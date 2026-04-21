Unter dem Label „Palatina Blechsound“ gibt es von September bis in die Vorweihnachtszeit in jeder der vier Städte ein Konzert mit einem hochkarätigen Blechbläserensemble.

Zum Auftakt kommt am Samstag, 19. September, 19.30 Uhr, die Hamburger Shanty-Polka-Formation Mahoin ins Soku nach Neustadt – bei schönem Wetter in den Garten. Die Band steht für eine wilde Mischung aus tanzbarer Musik mit maritimem Flair, die norddeutsch interpretiert wird.

Aufgezeigt werden soll bei der Konzertreihe aber die ganze Vielfalt der Blasmusik. In Wörth geht am Montag, 30. November, das österreichische Volksmusik-Septett Federspiel an den Start. Das Septett verbindet experimentierfreudig und losgelöst von Erwartungshaltungen heimische Volksmusiktradition und weltmusikalischen Elemente mit Bezug auf die musikalischen und biografischen Wurzeln der Musiker in den Ländern der ehemaligen k. u. k. Monarchie, sowie in Skandinavien und den USA. Federspiel wurde 2004 in Krems an der Donau gegründet. Begleitet wurde die Truppe vom Mastermind der österreichischen Volksmusik: Rudi Pietsch, der das Ensemble von Beginn an begleitete.

In Landau sind am Dienstag, 17. November, die deutschen Kammermusikspezialisten vom Salaputia Brass Ensemble zu Gast, das schon in der Hamburger Elbphilharmonie und beim Schleswig-Holstein Musik Festival spielten. Das Dutzend Blechbläser tritt in verschiedenen Zusammensetzungen wie dem klassischen Quintett oder mit dem Jazzsänger Jeroen Berwaerts auf. Den Kern des Repertoires bilden Originalkompositionen, die um effektvolle Arrangements ergänzt werden. Besonderes Anliegen des Ensembles ist die Literaturerweiterung des eigenen Genres, sowie der Wunsch, neue Bläsermusik vermehrt ins Licht des klassischen Konzertlebens zu rücken.

Den Schlusspunkt – zumindest für dieses Jahr – setzt am Samstag, 12. Dezember, in der Germersheimer Stadthalle Bozen Brass aus Südtirol mit Clara Sattler und festliche Klängen zu Weihnachten. Das Sextett spielt mit Charme, Humor und einer mitreißenden Bühnenpräsenz traditionelle alpenländische Weihnachtslieder, barocke und klassische Meisterwerke sowie moderne Arrangements mit jazzigen und swingenden Elementen: mal feierlich und majestätisch, mal besinnlich und zart, aber immer mit Leidenschaft und musikalischem Feingefühl.

Info

Neben dem Einzelticketverkauf unter anderem beim RHEINPFALZ Ticket Service gibt es auch ein Festivalticket. Mehr Infos soll es demnächst unter palatina-blechsound.de geben.