Manuel Neuer fehlt sechs Tage vor dem Arsenal-Spiel weiter im Mannschaftstraining des FC Bayern. Der Nationaltorwart will nach einem Muskelfaserriss wieder fit werden. Zwei Kollegen laufen ebenfalls.

München (dpa/lsw) - Manuel Neuer muss vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim auf seine Rückkehr ins Mannschaftstraining des FC Bayern München weiter warten. Der 38-Jährige drehte am Mittwoch laut «Bild» und Sky abseits des Teams Laufrunden auf dem Trainingsgelände. Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen und deshalb auch den Bundesliga-Klassiker am Samstag gegen Borussia Dortmund (0:2) verpasst.

Der FC Bayern bestreitet am Samstag (15.30 Uhr) sein Gastspiel bei Überraschungsaufsteiger Heidenheim. Weitaus wichtiger ist aber das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Arsenal. Damit er in London mitwirken kann, wird Neuer gegen Heidenheim kein Risiko eingehen. Bei der BVB-Niederlage war er von Sven Ulreich vertreten worden.

Wie Neuer drehten auch Leroy Sané und Kingsley Coman am Mittwoch Laufrunden. Auch die «Abendzeitung» berichtete das. Im Gegensatz zu Neuer kamen die beiden Flügelspieler aber gegen Dortmund zum Einsatz. Coman war erstmals nach längerer Pause zurück. Sané hat seit einiger Zeit mit Problemen zu tun. Die beiden Offensivspieler waren am Dienstag anfangs draußen mit der Mannschaft, ehe sie ihr Pensum im Trainingszentrum individuell fortsetzten.

