Paul Pajduch bleibt langfristig bei der TSG Hoffenheim. Der Österreicher rückt künftig noch näher an das Bundesliga-Team heran.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Paul Pajduch langfristig verlängert und das Aufgabenprofil des Österreichers angepasst. Der 32-Jährige arbeitet künftig als Sportdirektor Lizenzmannschaft für den Europa-League-Teilnehmer. Bisher war Pajduch seit seiner Verpflichtung im Oktober 2024 als Technischer Direktor für den Verein tätig.

«Paul Pajduch ist einer der Architekten der erfolgreichen Kaderzusammenstellung in dieser Saison und hat somit maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Wir haben uns ja mit der TSG nicht nur für die Europa League qualifiziert, sondern dies auch mit spannenden und jungen Spielern geschafft», lobte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker die Arbeit seines Landsmanns.