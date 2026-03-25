Zum anstehenden Saisonstart stellt der Europa-Park sein neues Programm vor. Auch der neue Themenbereich öffnet seine Pforten.

Rust (dpa/lsw) - Wenige Tage vor offiziellem Saisonstart hat der Europa-Park seinen neuen Themenbereich Monaco vorgestellt. Das dem Kleinstaat am Mittelmeer gewidmete Areal ist damit der 18. europäische Themenbereich im Park. «Wichtig war es uns, nicht eine Kulisse zu bauen, sondern letztendlich auch das mediterrane Lebensgefühl entstehen zu lassen», sagte Park-Geschäftsführerin Ann-Kathrin Mack auf der Pressekonferenz anlässlich des Saisonstarts am kommenden Samstag.

Angrenzend an die Achterbahn «Silver Star» gibt es für Besucherinnen und Besucher nun etwas Mittelmeer-Flair. So wurde unter anderem die helle Fassade der berühmten Spielbank von Monte-Carlo in kleinerer Form nachgebaut, ebenso wird das Zirkusfestival von Monte-Carlo abgebildet.

Neues Café von Content-Creatorin Sally Özcan

Neben dem neuen Themenbereich feiert in dieser Saison auch die Content-Creatorin Sally Özcan ihre Premiere im Park. Im isländischen Themenbereich eröffnete sie ihr erstes eigenes Café. «Es ist eine große Ehre, dass die Familie Mack mir vertraut und ich als erste Creatorin ein Café im Europa-Park eröffnen darf», sagte Özcan. Neben Kuchen und Torten gibt es dort auch herzhafte Snacks.

Das neue Café von Sally Özcan befindet sich im isländischen Themenbereich. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Nach eigenen Angaben begrüßte der Park vergangenes Jahr mehr als sieben Millionen Besucher.