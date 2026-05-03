Austin Ortega bringt frischen Wind nach Schwenningen. Wild-Wings-Geschäftsführer Wagner schwärmt von seiner Unberechenbarkeit.

Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben Austin Ortega unter Vertrag genommen. Der 32-Jährige spielte in der Deutschen Eishockey Liga zuletzt für den Absteiger Dresdner Eislöwen. «Austin hat diese Unberechenbarkeit und vor dem Tor eine Durchschlagskraft, die uns sehr gut zu Gesicht stehen wird und uns in dieser Form bislang möglicherweise gefehlt hat», sagte Geschäftsführer Stefan Wagner.

Die Wild Wings hatten in dieser Spielzeit die Playoffs erreicht, scheiterten im Viertelfinale aber am Hauptrunden-Ersten Kölner Haie.