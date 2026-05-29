Der in Landau lebende Rapper Luis Baltes hat den neuen Song „Müde“ auf seinem eigenen Label Kanone Records veröffentlicht.

Produziert wurde die Single „Müde“ von Viper B4B, einem erfahrenen Drum-and-Bass-Producer und -DJ aus Ludwigshafen. Gemastert und aufgenommen wurde der Song von Jan Kalt im Studio Schraubfabrik in Mannheim. Der Song soll, auch wenn der Titel etwas anderes vermuten lässt, die Leute zum Tanzen bringen. Aber er hat auch eine sozialkritische Message. Baltes thematisiert darin „die allgemeine Ermüdung und Abgeschlagenheit, die man heute in der Gesellschaft spüren kann, und die Weltflucht am Wochenende“, wie er sagt. Am Ende zollt er einigen legendären, verstorbenen Drum-and-Bass-MCs und -DJs Respekt. Live kann man den Song bei seinem Konzert am 11. Juli beim Landauer Sommer auf der neuen Bühne des Marock hören. „Drum and Bass und dessen Vorläufer Jungle sind meine geheimen Leidenschaften“, sagt Baltes.

Kurz nach seinem Umzug von Hamburg zurück in die Südpfalz haben ihn die Landauer Drum-and-Bass-Kollektive „Fast Forward“ und „Born 4 Bass“ 2023 als MC auf ihre Partys eingeladen. „Sie waren die ersten, die mich hier auf ihren Veranstaltungen wieder willkommen geheißen haben“, sagt Baltes. „Mit den beiden Kollektiven hatte ich ein paar meiner ersten Live-Erfahrungen am Mikrofon während der Schulzeit im damaligen Landauer Club Freiraum/La Cave.“