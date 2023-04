Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Edenkoben hat einen neuen Veranstaltungsort: den Schbektakelkeller des Weinguts Schneider/Beiwinkel in der Bahnhofstraße. Wo früher Holzfässer lagerten, soll es künftig neben Weinproben und Feiern auch Livemusik geben. Schon am Samstag geht’s los mit der Band Miri in the Green.

Eine zwölf Quadratmeter große Bühne ist in dem Gewölbe aufgebaut, und auf einer Fläche von 180 Quadratmetern stehen Tische und Stühle. Platz ist für 80 Zuschauer.