Beim zweiten „Tatort“-Hörspiel des SWR, das ab heute in der Audiothek des Senders abrufbar ist, geht es um Teufelsaustreibung.

Polizeioberkommissarin King (Janina Fautz) aus Landau und Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg (Lisa Wagner) aus Ludwigshafen ermitteln in „Teufel, komm raus!“ in einem Fall zwischen Esoterik und Satanismus. Das Buch schrieb, wie bereits in der ersten Folge, Monika Geier. Im Mittelpunkt steht der seltsame Mord an einem Landauer Psychotherapeuten. Im Behandlungszimmer seiner Praxis wurde Pan Stern ans Parkett genagelt. Neben der Leiche finden sich ein uraltes Buch und ein Gift nach mittelalterlichem Rezept. Außerdem brennt ein gutes Dutzend Kerzen.

Anima King und ihrem Kollege Piroso gibt der Mord gibt Rätsel auf. Alle schienen den Toten gemocht zu haben: Die Kollegin, ihre Teenager-Tochter, die Ex-Frau, der Praxisassistent, der Bankberater und die Reinigungskraft. Nur deren drogensüchtiger Sohn Damian konnte Pan Stern nicht ausstehen. Und dass Damian sich als Satanist fühlt, macht ihn nicht weniger verdächtig. Auch sonst wird der Fall immer chaotischer. Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg von der Kripo Ludwigshafen arbeitet mit ihrer SoKo in Landau eine lange Liste von Verdächtigen ab.

Erstmals ausgestrahlt wird „Teufel, komm raus!“ im zweiten SWR-Hörfunk am Samstag, 16. Juli, 19.05 Uhr. Als Podcast und Download steht er ab heute auf SWR.de/swr2/hoerspiel zur Verfügung.