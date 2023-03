Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie seien ein „gemischter Haufen“ und wollen etwas auf die Beine stellen für den Ort: eine „Zugabe“ fürs Dorfleben. So haben die 33 Mörlheimer ihren neu gegründeten Kulturverein auch genannt. Am Wochenende gibt’s bei ihnen einen Krimi in der Kirche.

Gerade in Corona-Zeiten, da überall Kulturvereine die Segel streichen, ist die Gründung einer neuen Initiative ein besonderes Hoffnungszeichen. Die Initialzündung