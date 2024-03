Anlässlich der Amtseinführung des neuen Generalbundesanwalts Jens Rommel hat Bundesjustizminister Marco Buschmann die Bedeutung der obersten Strafverfolger in Deutschland betont. «Auch wenn die Waffen sprechen, schweigt das Recht nicht», sagte der FDP-Politiker am Montag in Karlsruhe mit Blick unter anderem auf die Kriege in der Ukraine und in Nahost.

Karlsruhe (dpa) - Als früherer Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen habe Rommel sich viele Jahre mit den schlimmsten Taten der Menschheitsgeschichte befasst, sagte Buschmann. Daher sei er für die schlimmen Verbrechen vorbereitet, mit denen sich die Bundesanwaltschaft befasst wie Terrorismus und Extremismus.

Der Minister dankte auch Rommels Vorgänger Peter Frank, der als Richter ans Bundesverfassungsgericht gewechselt ist. Beide seien exzellent für die Rolle des Generalbundesanwalts geeignet.

Infos über Bundesanwaltschaft