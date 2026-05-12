Der langjährige Nationaltorhüter René Adler schaltet sich in die Diskussion um den deutschen Nationaltorhüter für die Fußball-WM ein. Die Rufe nach Manuel Neuer könnten dem DFB-Team schaden.

Berlin (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter René Adler hat in der Debatte um die Nummer 1 für die DFB-Elf vor einer Schwächung der eigenen Mannschaft gewarnt. Gerade mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika (11. Juni bis 19. Juli) täte man gut daran, Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim den Rücken zu stärken, statt über eine Rückholaktion von Manuel Neuer ( FC Bayern München) zu diskutieren, so Adler.

«Da steht ein Torwart, der eine starke Qualifikation gespielt hat, der eine Top-Saison hinter sich hat und über 500 Profispiele auf höchstem Niveau vorweisen kann. Und trotzdem führen wir immer wieder die Debatte darüber, was uns angeblich fehlt», sagte Adler im Interview mit dem Portal «web.de». «Irgendwann wird das nervig», ergänzte der 41-Jährige und mahnte: «Wir schwächen mit so einer Diskussion möglicherweise jetzt schon die Mannschaft.»

Der langjährige Bundesligaprofi vermutet, dass bei den Rufen nach Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft «auch ein Stück Wehmut mitschwingen» könnte. Doch Baumann gegenüber fehle ihm dabei «die Wertschätzung», so Adler. Als Ersatz für Baumann würde der zwölfmalige DFB-Keeper entweder Neuers Backup beim FC Bayern, Jonas Urbig, oder Finn Dahmen vom FC Augsburg mitnehmen.