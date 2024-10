Der Ulmer Bundeswehr-Standort hat einen neuen Chef. Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider übernimmt das Kommando.

Ulm (dpa) - Der Ulmer Generalleutnant Alexander Sollfrank hat in der Wilhelmsburgkaserne in Ulm das Kommando über zwei internationale Militär-Hauptquartiere an seinen Nachfolger abgegeben. An der Spitze des Multinationalen Kommandos Operative Führung und des Joint Support and Enabling Command (JSEC) der Nato in Ulm steht nun Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider. Der 60-Jährige war zuvor Abteilungsleiter der Einsatzbereitschaft und Unterstützung der Streitkräfte im Verteidigungsministerium. Das Kommando wurde im Rahmen eines militärischen Zeremoniells übergeben.

Das Joint Support and Enabling Command der Nato gilt als die Logistik-Drehscheibe des Bündnisses. Das Multinationale Kommando koordiniert unter anderem Auslandseinsätze. Insgesamt gehören rund 850 Soldaten den beiden Kommandos an. Der 57-jährige Sollfrank wechselt zum Operativen Kommando der Bundeswehr in Berlin und Potsdam.