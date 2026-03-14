Mit der Umstellung auf die Sommerzeit ändern sich Ende März auch die Flugpläne. An den Flughäfen im Südwesten kommen neue Ziele und teils auch neue Airlines hinzu. Welche Möglichkeiten es nun gibt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer gerade seinen Sommerurlaub plant und mit einer Flugreise liebäugelt, der sollte wissen, dass mit den Ende März in Kraft tretenden Sommerflugplänen an den Flughäfen im Südwesten so manche Änderungen einhergehen.

Eine Übersicht zu neuen Zielen und neuen Airlines an den Flughäfen, die Verbraucherinnen und Verbraucher kennen sollten.

Stuttgart

Am Stuttgarter Flughafen tritt der Sommerflugplan am 29. März mit der Umstellung auf die Sommerzeit in Kraft. Bei der größten Fluggesellschaft am Stuttgarter Flughafen, Eurowings seien Marrakesch (Marokko) und London-Gatwick neu im Programm.

Neu am Flughafen sei Croatia Airlines. Diese steuere zweimal die Woche Dubrovnik ( Kroatien) an. Neu im Angebot der Fluggesellschaft Wizz Air sei Chișinău (Moldau). Da am Flughafen in Basel vom 15. April bis zum 20. Mai Sanierungen anstehen, verlagere Wizz Air zudem in diesem Zeitraum Flüge von dort nach Stuttgart. Entsprechend kämen Verbindungen nach Banja Luka (Bosnien und Herzegowina), Krakau ( Polen), Niš (Serbien), Ohrid (Nordmazedonien), Tuzla (Bosnien und Herzegowina) und Warschau-Modlin (Polen).

Karlsruhe/Baden-Baden

Am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden fliege Ryanair neu nach Amman (Jordanien), Bukarest ( Rumänien), Rabat (Marokko) und Tirana (Albanien), teilte der Flughafen mit. Smartwings führe ab Oktober Flüge nach Heraklion (Griechenland) durch.

Wizz Air fliege neu nach Podgorica (Montenegro) und Suceava (Rumänien). Auch am Baden-Airpark fliege die Fluggesellschaft wegen der Bauarbeiten in Basel von April bis Mitte Mai nach Bratislava (Slowakai), Bukarest-Baneasa, Iași (Rumänien), Târgu Mureș (Rumänien) und Breslau (Polen).

Basel/Mulhouse/Freiburg

Am EuroAirport haben die Airlines wegen der Sanierung der Hauptpiste vom 15. April bis 20. Mai ihre Angebote angepasst. Das Angebot sei im Vergleich zum regulären Betrieb reduziert, teilte der Flughafen mit. Lediglich Easyjet werde in dem Zeitraum ein angepasstes und reduziertes Flugangebot aufrechterhalten, hieß es laut Mitteilung.

Passagieren werde empfohlen, sich bei Fragen zu bestehenden oder geplanten Buchungen direkt an die jeweilige Fluggesellschaft oder den Reiseanbieter zu wenden. Eine Pressemitteilung zum Sommerflugplan 2026 hat der Flughafen bislang nicht veröffentlicht.

Friedrichshafen

Ab dem 1. April kehre Ryanair an den Bodensee-Airport zurück, teilte der Flughafen mit. Ziele seien Mallorca und Alicante in Spanien.

Beliebtes Reiseziel deutscher Urlauberinnen und Urlauber: Mallorca. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa

Memmingen

Auch am Memminger Flughafen in Bayern, unweit der Grenze zu Baden-Württemberg, gibt es ab Ende März neue Ziele. Wizz Air fliege wieder nach Târgu Mureș (Rumänien), wie eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage mitteilte. Sun Express fliege nach Antalya (Türkei). Und Ryanair nach Tirana (Albanien) und Bukarest (Rumänien), wobei diese Strecken bereits von Memmingen aus von Wizz Air angeflogen worden seien.