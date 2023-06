In der neuen Woche wird es in Baden-Württemberg feuchter - aber es bleibt sommerlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, klettern die Temperaturen teils über 30 Grad. Auch in den Nächten bleibt es recht mild. Zudem erwarten die Meteorologen unwetterartigen Starkregen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem sonnigen und sehr warmen Sonntag sollen von Südwesten kommend einzelne Gewitter mit Windböen aufziehen. Die Temperaturen in der Nacht auf Montag liegen laut DWD bei 20 bis 14 Grad.

Am Montagvormittag gibt es dann vereinzelt Regen und Gewitter. Vereinzelt könne es auch zu Starkregen kommen, so der DWD. Sonst wechseln sich Wolken und Sonne ab. Im Bergland sollen es zum Wochenstart bis zu 25 Grad werden, im Kraichgau bis 31 Grad.

Die Nacht zum Dienstag bringt laut Vorhersage wieder mehr Wolken und Regen sowie Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 15 Grad. Am Vormittag zieht der Regen nach Nordosten ab. Bereits am Nachmittag kommt es wieder zu Schauern und Gewittern. Örtlich sei unwetterartiger Starkregen sehr wahrscheinlich, teilte der DWD mit. Im Bergland wird es bis zu 26 Grad warm, am Oberrhein werden sogar 33 Grad vorhergesagt.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu kräftigen Schauern, die Temperaturen sinken wieder auf 20 bis 15 Grad. Tagsüber wird es voraussichtlich wolkig. Immer wieder soll es Gewitter mit schweren Sturmböen geben. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen zwischen 24 Grad (Albhochfläche) und 30 Grad (Kupfalz). In der Nacht kühlt es wieder auf 20 bis 15 Grad ab.

Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes