Unter dem Titel „Junge Mittelalterforschung“ veranstaltet das Museum unterm Trifels in Annweiler am jeweils dritten Mittwoch einer Monats eine Vortragsreihe zu Themen der aktuellen historischen Wissenschaft. Start ist am 21. Juni.

Die neue Reihe wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde der Universität Heidelberg, dem Institut für Personengeschichte in Bensheim, der Bezirksgruppe Landau des Historischen Vereins der Pfalz, der Volkshochschule Annweiler und dem Verein der Trifelsfreunde durchgeführt. Ideengeber und Organisator ist Museumsleiter Sven Gütermann.

Für die von Juni 2023 bis Mai 2024 geplante Vortragsreihe sind namhafte, in Fachkreisen bekannte Wissenschaftler gewonnen worden. Sie referieren über Ergebnisse ihrer neuesten Forschungen zu unterschiedlichen Themen der Mittelaltergeschichte sowie über neue Erkenntnisse der aktuellen archäologischen und konservatorischen Forschung. Dabei soll insbesondere jungen Wissenschaftlern eine Plattform geboten werden, auf der sie ihre Ansätze und ihre zum Teil mit neuen Forschungsmethoden erzielten Resultate präsentieren können.

Wiener Forschungen über die Reichskrone

Die aufgegriffenen Themen haben keinen Bezug zueinander, zwingen also nicht zur Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen. Es geht um neuartige Untersuchungsmethoden an einem mittelalterlichen Reliquienanhänger, um den modischen Wandel und die Funktion frühmittelalterlicher Gürteltaschen oder die Bedeutung bestimmter Tiere für die Repräsentation Kaiser Maximilians I. Weitere Vorträge befassen sich mit außergewöhnlichen Frauen am Wittelsbacher Hof und der Annweilerer Münzprägetätigkeit in der Stauferzeit. Ferner werden Ergebnisse baugeschichtlicher Forschungen an Kirchen und Burgen präsentiert. Beim Weihnachtsvortrag am 15. November werden neue Erkenntnisse zur Reichskrone vorgestellt, die derzeit im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts am Kunsthistorischen Museum Wien neu beleuchtet wird.

Der an der Universität Heidelberg lehrende renommierte Mittelalterhistoriker Bernd Schneidmüller bezeichnete die Realisierung der Vortragsfolge und die Einbindung von Kooperationspartnern durch Sven Gütermann als eine neue Inwertsetzung der Stadt Annweiler und der Burg Trifels.

Termine

21. Juni: Tobias Schneider, Die Tasche im Frühmittelalter; 19. Juli: Matthias Heinzel, Das Geheimnis eines hochmittelalterlichen Anhängers mit Neutronentomografie gelüftet; 16. August: Maximilian Krüger, Die Tierwelt Kaiser Maximilians I.; 20. September: Hanna Hirt, Das inszenierte Ende Kaiser Maximilians I.; 18. Oktober: Felix Schulz, Fürstinnenbriefe in Frankreich; 15. November: Ludger Körntgen, Der Cappenberger Barbarossakopf und die Reichskrone; 6. Dezember: Rolf Übel, Burg Neuscharfeneck – Geschichte, Gegenwart, Zukunft; 21. Februar 2024: Spannende Funde und Befunde an der Martinskirche in Köllerbach-Kölln; 20. März: Alicia Wolff, Listen in Pilgerberichten und methodische Überlegungen der Listenwissenschaft; 17. April: Felix Dussing, Die Stadt Annweiler – eine königliche Münzstätte?; 15. Mai: Andreas Weiner, Die Kirche St. Remigius in Wassenach und ihre „merkwürdige“ Geschichte (Titel zum Teil verkürzt).