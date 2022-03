Julia Maria Scherer (20) und William Lauth (19) bereichern den TSC Landau als Trainer: Sie hat die C-Lizenz Standard Leistungssport, er hat schon die B-Lizenz.

Als es mit der Schule in den Endspurt ging, entschieden sich Scherer und ihr Tanzpartner zur Teilnahme an der Trainer-Ausbildung in Pforzheim. Die gab es bald nur noch online. Das bedeutete, sieben Stunden am Tag Choreografien und Figuren per Zoom erklärt zu bekommen und im Wohnzimmer auszuprobieren.

Scherers Abschluss verzögerte sich, weil sie einmal passen musste. Zwischen dem Beginn der Ausbildung und ihrer abschließender Prüfung lagen fast zwei Jahre, in denen sie erste Erfahrungen als Übungsleiterin in zwei Hobbykreisen des TSC Landau sammelte. Jeder Teilnehmer hatte Zweifel, ob er gut genug auf die Prüfung vorbereitet ist. Das fleißige Lernen und die Nervosität zahlten sich aus.

Neun Wochen Zeit

Alle Teilprüfungen, Vortanzen der Prüfungsfolgen, Figuren ziehen und das Halten einer Lehrprobe, bestanden Lauth und Scherer erfolgreich. Nach der praktischen Ausbildung war eine überfachliche Ausbildung zusätzlich notwendig. Dabei ging es um Themen wie Umgang mit Kindern und Senioren. Um Pädagogik, Gesundheit, die Biologie des menschlichen Körpers, Grundlagen eines erfolgreichen Trainings.

Die Ausbildung zum B-Trainer dauert normalerweise ein halbes Jahr. Lauth hatte nur neun Wochen zwischen dem Start und der fachlichen und überfachlichen Prüfung mit Themen wie Gruppen, Bewegung und Sportpraxis sowie Verein und Verband.

Latin Line Dance

Im Einsteigerkurs „Latin Line Dance“, den der TSC Landau ab 29. März anbietet, wird ein Tanzpartner nicht benötigt. Es werde alleine und trotzdem mit Gruppenfeeling Salsa, Merengue, Samba und Flamenco getanzt, informiert der Verein. Er will jedermann dazu animieren, beschwingt Fitness und Koordination zu verbessern.

Info

Anmeldung Latin Line Dance unter praesident@tsc-landau.de, Infos unter tsc-landau.de.