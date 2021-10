Wenn am Donnerstag, 25. November, um 20 Uhr das Pfalztheater in die Landauer Festhalle kommt, ist das das Debüt für die neu aufgestellte Kaiserslauterner Tanzsparte in der Südpfalz. Der Abend von Choreograph Huy Tien Tran steht unter dem Titel Programms „Tanz.5: What’s next?“ Er stellt große Fragen unserer Zeit.

Gezeigt werden Menschen vor Weichenstellungen in ihrem Leben, Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, aber auch Menschen, die die Herausforderungen mutig annehmen und voller positiver Erwartung auf das Kommende sind. Corona-Krise, Klimawandel und Digitalisierung sind einige der großen Zukunftsfragen, die konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wir stehen vor privaten Entscheidungen. Mit den Mitteln der Bewegung zeigt Huy Tien Tran, dass die Zukunft ein offener Raum ist, den wir gestalten können, der aber auch Grenzen in der Realität hat, die unser Umfeld definieren.

Karten

Vorverkauf im Büro für Tourismus im Rathaus, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket regional, online unter www.ticket-regional.de/landau.