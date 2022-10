In Freiburg gibt es eine neue Notunterkunft für bis zu 800 geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Auf dem früheren Gelände eines Baumarkts werden vom Dienstag an zunächst rund 20 Menschen aus dem Land unterkommen, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Freiburg (dpa/lsw) - Die Notunterkunft solle nach derzeitigen Planungen bis Frühjahr kommenden Jahres genutzt werden. „Angesichts der verstärkten Angriffe Russlands auf die Ukraine und der allgemein zugespitzten Migrationslage müssen wir uns darauf vorbereiten, dass noch mehr Geflüchtete zu uns nach Baden-Württemberg kommen“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.

Bislang haben rund 132.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden, wie der Landkreistag vor einigen Tagen berichtet hatte. Etliche Landkreise seien bereits dazu übergegangen, Flüchtlinge in Turnhallen unterzubringen.

Mitteilung