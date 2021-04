Die Hagenbacher Flötistin Heidrun Paulus hat die Corona-Flaute genutzt, um Eigenkompositionen für Flöte und Klavier, die über die vergangenen Jahre zusammengekommen sind, in vier Heften einer Reihe mit dem Titel „Musik lebt.“ zu veröffentlichen: „Clownerie“, „Varieté“, „Flautissimo“ und „Corona musica“. Dieser vierte Band enthält laut Paulus die für sie bedeutsamsten Stücke wie eine Hommage an Bach. Etliche Stücke seien im Unterricht entstanden, den sie für ihre Schüler dadurch populärer gestalten wollte. Heidrun Paulus, im württembergischen Balingen aufgewachsen, lebt seit 1989 in Hagenbach und gibt hier Unterricht in Blockflöte und Querflöte. Schon früh habe sie eine musikalische Ausbildung erhalten, sei aber erst nach beruflichen Umwegen zur professionellen Ausübung der Musik gekommen. Sie ist ausgebildete Heilpraktikerin und Musiktherapeutin. CDs hat Paulus mit der Pianistin Claudia Rösner, mit dem Karlsruher Konzertduo und solo aufgenommen. Informationen finden sich auf ihrer Hompage unter www.heidrun-paulus.de.