Überraschende Kehrtwende: Die Keramik-Tafeln des bundesweit bekannten Künstlers Markus Lüpertz, die ab dem Sommer 2021 in den unterirdischen Haltestellen der Karlsruher U-Strab hängen sollen, werden nun in der Zeller Keramik-Manufaktur entstehen. Das gab am Mittwoch der Sprecher des Fördervereins für das Projekt, Anton Goll, bekannt.

Das Traditionsunternehmen in Zell am Harmersbach (Kinzigtal im Ortenaukreis) fertigt schon seit rund 200 Jahren Keramik-Geschirr und ist überregional bekannt für seine Produktlinien