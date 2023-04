In Landau gibt es eine neue Comedy-Reihe. Veranstaltungsort ist das Haus am Westbahnhof. Ins Leben gerufen wurde die Reihe von drei befreundeten Improvisationsschauspielern: Edith Kindopp, Christian Pier und Florent Didier. Die nächste Show findet am 11. Mai statt.

Christian Pier, Edith Kindopp und Florent Didier kennen sich schon eine ganze Weile. Die drei haben bereits zusammen Improvisationstheater gespielt; Kindopp und Pier betreiben außerdem die Medienproduktionsfirma Vivalamovie.

Die Idee, eine Comedy-Bühne zu starten, kam vergangenes Jahr auf. Und sie kam von Florent Didier, der regelmäßig unter dem Namen Soloflow als Improvisationskünstler auftritt. „Wir beiden anderen haben dazu direkt ja gesagt – so schnell ging das“, berichtet Edith Kindopp. Veranstaltet werden die Comedy-Abende im Landauer Haus am Westbahnhof. Die Premiere ist bereits absolviert, zwei weitere Termine stehen fest im Plan: 11. Mai und 6. Juli, beides Donnerstage. Der Veranstaltungsort war dem Trio schon vorher gut bekannt: Kindopp und Pier haben dort bereits Workshops für Improvisationstheater gegeben. „Die Suche nach dem Ort war schnell abgeschlossen“, sagt Christian Pier. „Man hat uns gerne aufgenommen.“

Bevorzugt Stand-up-Comedy

Mit der offenen Bühne möchte das Trio verschiedenen Künstlern die Möglichkeit bieten, sich auszuprobieren beziehungsweise ihr Programm zu präsentieren. „Wir bevorzugen Stand-up, sind aber auch für andere Formen offen“, sagt Pier. „Sketch-Comedy, Kabarett, Gesang und mehr“, zählt er auf. Gerade Stand-up-Comedy gebe es in der Region bislang eher selten oder nur sehr unregelmäßig. Zudem sei die offene Bühne ein weiterer Hebel für das Hochfahren der Kultur nach der pandemiebedingten Dürrephase.

Bei der Premiere am 9. März sind fünf Künstler aufgetreten, unter anderem eine Clownin und Florent Didier als Soloflow, der den Abend auch moderiert hat. Für die kommende Auflage steht das Programm bereits fest: Auf der Bühne stehen Clara und Sebastian (Sketch-Comedy), Anna und Alexander Weiss (Gesangscomedy), Marius Bleher (Stand-up-Comedy) und Lars Sörensen (Kabarett). Die Veranstalter sind für weitere Interessenten offen. Für den 6. Juli gibt es laut Pier noch Plätze.

Der Blick auf das Inhaltliche

„Es kann natürlich auch sein, dass wir eine Auswahl treffen müssen“, macht Pier deutlich. „Das ist aber für uns nichts Schlechtes.“ Bei dieser Auswahl werde selbstverständlich auch ein Blick auf das Inhaltliche geworfen. „Klar müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, was die Themen angeht. Hochproblematisches können wir nicht zeigen.“ Kollege Didier, von dessen Netzwerk das Trio sehr profitiere, kenne aber viele der auftretenden Künstler und deren Themen schon und habe auch bereits mit einigen auf der Bühne gestanden.

Ob die Reihe nach dem 6. Juli weitergeht, ist derzeit noch unklar. Im Moment sieht Pier jedoch keinen Grund, der dagegen spricht. „Aber das entscheiden wir erst abschließend, wenn die nächsten beiden Shows vorbei sind“, hält er fest. Die wollen die drei Organisatoren – zusammen mit ihren Unterstützern – jetzt erst mal absolvieren.

Zunächst keine Live-Übertragungen

Das Haus am Westbahnhof hat während der Pandemie ein neues Techniksystem für Live-Übertragungen installiert, sagt Pier. „Wir übertragen unsere Shows dennoch erst mal nicht live, zeichnen sie aber auf und stellen die Aufnahmen den Künstlern zur Verfügung. Das ist für die auch immer sehr hilfreich.“ Außerdem sollen Ausschnitte der Abendprogramme auf Instagram veröffentlicht werden.

Info

Zum nächsten Mal findet die offene Comedy-Bühne im Haus am Westbahnhof, An 44 40 a, am Donnerstag, 11. Mai, statt. Los geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos zu dem Format gibt es auf Instagram: @comedylandau. Wer auf die Bühne möchte, kann sich per Mail an comedy@hausamwestbahnhof.de wenden.