„Der Herr ist mein Hirte“ heißt die neue CD des Baritons Klaus Mertens mit dem aus Herxheim stammenden Speyerer Domorganisten Markus Eichenlaub. Vorgestellt wird sie am Samstag um 19 Uhr bei einem Konzert in der katholischen Kirche in Herxheim.

Die CD, entstanden in Koproduktion mit SWR2 für das Label Diamo, bringt ein sehr spezielles, schönes und stimmungsvolles Repertoire: romantische Psalmvertonungen für Sologesang und Orgel.