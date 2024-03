„forever blowing bubbles“: So munter und lebhaft wie der Titel der neuen Ausstellung in der Landauer Villa Streccius erweisen sich auch die keramischen Installationen und Ölgemälde, die es dort auf Einladung der Kulturabteilung zu sehen gibt. Beate Höing hat keine Mühe, die vielen Räume mit barocker Opulenz und überbordender Fantasie ganz alleine zu bespielen.

Scherben bringen Glück, sagt der Volksmund, und wenn er auch nur ein Fünkchen Recht hat, dann liegt den Besuchern der Villa Streccius das Glück in den kommenden Wochen gleich haufenweise zu Füßen. Schon in der ovalen Rotunde, durch deren Fenster wie auf Bestellung prall blühende Magnolien grüßen, ist der Scherbenhaufen in barocker Fulminanz auf dem Boden angerichtet. Ein knallbunter Teppich aus zerbrochenem, altem Gebrauchsgeschirr, altertümlichem Nippes und niedlichen Figürchen, die Oma noch wie ihren Augapfel in der Sammelvitrine hütete, ergießt sich wohl sortiert und liebevoll arrangiert auf dem Parkett. „Alle Objekte waren einmal ganz, ich habe sie alle selbst zerdeppert“, sagt Beate Höing lachend. Sie meint es keinesfalls despektierlich.

Denn nicht nur die klirrenden Hammerschläge, auch das sinnbildliche Zerbersten von privaten Geschichten, die mit den Gegenständen verbunden waren, empfindet die Künstlerin bei ihrer Arbeit als besonders Momentum. „Let’s play again“, so hat sie diese Installation genannt, die sie in „lustvoll barocker Ornamentik“ eigens für diesen Raum geschaffen hat. Überhaupt inspirierte sie dieser illustre Ausstellungsort, den sie schon von ihrer Teilnahme an der Gemeinschaftsschau „modern baroque“ 2019 kannte, zu neuen Höhenflügen.

Ein Raum wird zum Vogelkäfig

Apropos Flüge: „Meine Vögel sind natürlich auch wieder hier“, verweist die Künstlerin auf den kleinsten Raum im Erdgeschoss, den sie in einen Vogelkäfig verwandelt hat. An allen Wänden flattern, sitzen, hängen, tanzen, brüten sie – die gefiederten Gesellen, die man zwar nicht unbedingt nach ihrer Spezies bestimmen, aber durchaus in unserem Kulturkreis verorten kann. Der erste seiner Art, so erinnert sich Höing, sei an die Fensterscheibe ihres Ateliers geflogen und habe sich dabei das Genick gebrochen. „Ich fand das so traurig, dass ich ihn auf meine Weise wieder zum Leben erwecken wollte.“ Und weil Höing in erster Linie Malerin ist, die ihr Handwerk an der Freien Kunstakademie Rhein-Ruhr in Essen und Krefeld studiert hat, ging der Wiedergeburt eine Zeichnung voraus, bevor das Flügelwesen, wie Phönix aus der Asche, aus dem Brennofen kommen konnte.

Auch in den großformatigen Ölgemälden, die in der Villa zu sehen sind, nisten immer wieder Vögel, die sich auf Entdecker freuen. Sie entstammen – wie die poetischen Motive selbst – aus volkstümlichen Keramikarbeiten, die in oft naiver Darstellung von Märchen, Mythen und Fabelwesen erzählen. „Ich reise zwar selbst nicht gerne, aber ich liebe das Sammeln alter naiver Volkskunst“, sinniert die Künstlerin, die alle Souvenirs, die man ihr mitbringt, in ihrem Atelier stapelt. Hier dienen sie erst als Inspirationsquelle für Pinsel und Farbe, danach – mit Bedacht zertrümmert und mit Fantasie und Ironie neu zusammengesetzt – als Rohmaterial für Vasen, Säulen oder Teppiche. „Gerade der Unterschied zwischen perfekter Industriekeramik und meinen aus Scherben entstehenden Objekten ist das, was mich reizt. Der Kitsch wird dabei nur noch als Ornamentik genutzt und dadurch gebrochen“, erklärt die Höing, die 1966 in Coesfeld geboren wurde und dort noch lebt, ihre Intention und Motivation.

Etwa 50 Öllasuren und über 600 Arbeitsstunden

Am Anfang aber war die Malerei und die ist bei Höing „noch ganz altmeisterlich“, denn die Bilder entstehen quasi von innen heraus, wachsen von Farbschicht zu Farbschicht in ihren geheimnisvoll verschleierten, sanft schimmernden Endzustand. Das Gemälde „forever blowing bubbles“, das der Ausstellung den Titel gibt, hat mit seinen etwa 50 Öllasuren mindestens 600 Arbeitsstunden verschlungen. Das Ausgangsmotiv war in diesem Fall eine Frau, die eine Trachtenhaube trägt. Aber freilich hat sich die Haube hinter dem Ohr, das man noch sehen kann, verselbständigt. Ihr Stoff beginnt zu blubbern, zu leuchten, fast zu tanzen – ein Effekt, der sich in ruhigerem Duktus in der unteren Bildhälfte widerspiegelt.

Info

„forever blowing bubbles“: Ausstellung in Landaus Städtischer Galerie Villa Streccius; bis 28. April, mittwochs von 17 bis 20 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr; Vernissage: Freitag, 22. März, 19 Uhr, mit einer Einführung von Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz und Musik von Sergio Niezold (Gitarre) und Leon Rieger (Schlagzeug)