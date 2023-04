Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer wissen will, wie sich das Leben „Nachts allein in Freckenfeld“ anfühlt, der muss in die Georgskirche nach Kandel gehen und sich die neuen, erd- und staubgetränkten Gemälde von Daniel Bonaudo-Ewinger anschauen.

Leuchtend gelb wie die Sonne, hell wie der Tag, bewegt, als würde der Wind durch ein Kornfeld fegen und vom Licht der Buntglasfenster betupft, als gäbe es Grund zum Tanzen – so