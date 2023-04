Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Können wir sie in dieser Zeit nicht alle brauchen – die Schutzengel? Keine ätherischen Wesen. Kräftig und robust sollen sie sein, nicht umzuwerfen, so wie die drei beflügelten Holzfiguren des Kunstwerks „Eine Palette Schutzengel, bitte“. Guntram Prochaskas Arbeit steht am Eingang zum kleinen Schweigener Gemeindepark und lädt dazu ein, näherzukommen, um komische oder traurige, herausfordernde oder leise Outdoor-Kunst zu genießen – ganz ohne Abstandsgebot.

Zum siebten Mal hat Gudrun Zoller, die neben dem kleinen Park im alten Schulhaus wohnt, den Skulpturengarten mit neuen Werken gefüllt: Kunst im Dialog mit der Natur,