Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einer Gala gehören Promis, sagt sich Henry Bartsch. Er dafür sorgt, dass am 7. Mai ein Ring der Mittelpunkt in der Landauer Festhalle ist. Diyab Dabschah bestreitet den Hauptkampf. In einem anderen Kampf ist Thomas Narmo zu sehen. Schauspielerei ist nur ein Hobby des Norwegers.

Melina Maibaum traut sich. Die 22-Jährige, die im Mach1-Gym in Karlsruhe trainiert, gibt bei der Landauer Boxnacht am 7. Mai in der Festhalle ihr Profidebüt. Sie begann mit Kickboxen und entdeckte