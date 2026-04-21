Baden-Württemberg Nest von Höckerschwänen angezündet – Polizei ermittelt

Schwan
Die beiden Schwäne kehrten laut Polizei bislang nicht zu ihrem Nistplatz zurück. (Symbolbild)

Eier zerbrochen, Nest angezündet: Ein Schwanenpaar verliert sein Zuhause. Was die Ermittler am Tatort entdecken und wie es jetzt weitergeht.

Veringenstadt (dpa/lsw) - Das Nest eines Schwanenpaares ist bei Veringenstadt (Landkreis Sigmaringen) von Unbekannten zerstört worden. Der oder die Täter sollen die Eier der Schwäne zerbrochen und in ein Gewässer geworfen haben. Das Nest selbst haben sie laut Polizei angezündet. Am Tatort fanden die Beamten eine Spray- und eine Bauschaumdose. Die beiden Höckerschwäne kehrten laut Polizei seit dem Vorfall nicht mehr zu ihrem Nest zurück.

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