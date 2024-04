Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marina and The Kats haben den Swing. Aber es ist nicht der „alte“ Bigband-Stil. Es ist etwas Neues. Das Tanzbein schwingen kann man sowieso. Fans zelebrieren den Neo-Swing gerne in Vintageklamotten.

Swing geht in die Beine und deshalb ist dieser Groove zeitlos. Marina and The Kats greifen viele Elemente des Swing auf und verbinden sie mit Indie Pop. Heraus kommt eine ganz mitreißende neue Mischung