Neckarwestheim stand Jahrzehnte lang für Atomenergie made in Baden-Württemberg. Nun geht der Name in die Geschichte ein: Als Standort eines der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland, die jetzt vom Netz genommen werden und den Atomausstieg besiegeln.

Neckarwestheim (dpa/lsw) - Die Atomkraftära endet heute auch in Baden-Württemberg. Als letzter Meiler im Südwesten soll Block 2 in Neckarwestheim (Landkreis Heilbronn) im Laufe des Tages vom Netz gehen. Mit dem Abschalten der Atomkraftwerke (AKW) Isar 2 in Bayern und Emsland in Niedersachsen wird damit der Atomausstieg besiegelt. Das wollen Kernkraftgegner feiern: Ab 13.00 Uhr lädt der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar zum «Abschaltfest» vor dem Meiler.

1989 war Neckarwestheim 2 als jüngstes deutsches AKW ans Netz gegangen und wird nach Angaben des Betreibers EnBW bis zur Abschaltung rund 375 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert haben. Nach dem Abschalten geht es für den drittgrößten Energieversorger Deutschlands um den Rückbau. Die vollständige Genehmigung dafür liegt vom Landesumweltministerium schon vor. Der nukleare Rückbau soll in 10 bis 15 Jahren abgeschlossen sein.

