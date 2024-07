Die Nationalmannschaft spielt ihr EM-Achtelfinale gegen Dänemark. In einem Heilbronner Biergarten haben sich Menschen zum Public Viewing getroffen. Dann sollen Naziparolen gerufen worden sein.

Heilbronn (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sollen während des deutschen EM-Achtelfinales gegen Dänemark Naziparolen gerufen haben. Sie sollen «Sieg Heil» gerufen haben, teilte die Polizei mit. Wie viele Menschen an den Rufen in einem Heilbronner Biergarten am Samstag beteiligt gewesen waren, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.