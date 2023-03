Mannheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer, der wahrscheinlich sein Navi falsch verstanden hat, ist in Mannheim auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen - und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 43 Jahre alte Fahrer dieses Autos und sein 13-jähriger Neffe auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher blieb unversehrt. Beim Fahrzeug des Onkels entstand Totalschaden. Der 68-jährige ortsfremde Unfallverursacher blieb laut Polizei «scheinbar unverletzt», sein Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Der Unfall passierte in Mannheim-Käfertal in der «Schneckennudel».

