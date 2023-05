Friedrichshafen (dpa/lsw) - Nationalspieler Tim Peter wird auch in der kommenden Saison für den deutschen Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen auflaufen. Das gab der Club vom Bodensee am Mittwoch bekannt. «Ich möchte noch besser werden und mehr Einsatzzeit bekommen. Wir wollen mit einem starken Team in allen drei Wettbewerben angreifen und auf jeden Fall wieder um die deutsche Meisterschaft mitspielen», sagte der 25-Jährige, der im vergangenen Sommer von den WWK Volleys Herrsching gekommen war.

Vereinsmitteilung