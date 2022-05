Kapitän Constantin Braun wird auch in der kommenden Saison für die Bietigheim Steelers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. «Unser absoluter Leader bleibt uns erhalten», sagte Geschäftsführer Volker Schoch in einer Mitteilung vom Donnerstag über den früheren Nationalspieler und mehrfachen deutschen Meister. «Constantin gibt auf dem Eis und auch in der Kabine den Ton an. Er ist in allen Bereichen ein tolles Vorbild.»

Bietigheim (dpa/lsw) - Braun sammelte in der abgelaufenen Saison 29 Scorerpunkte für die Schwaben und erzielte unter anderem das erste DEL-Tor ihrer Clubhistorie. Er freue sich auf die neue Runde, sagte der 34-Jährige. „Persönlich wünsche ich mir, und das ist auch mein Anspruch, dass wir uns stetig verbessern und eine noch bessere Saison als die letzte spielen werden.“ In der belegten die Steelers Tabellenplatz 13.

