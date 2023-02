Baden-Baden (dpa/lsw) - Als er abgetrennte Schnürsenkel in seiner Garage sah, hat ein Anwohner in Baden-Baden die Polizei gerufen. Unbekannte Eindringlinge hatten die in der Garage gelagerten Schuhe beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Diebstahl, Sachbeschädigung oder einen Streich konnten die Beamten jedoch schnell ausschließen. Beim genauen Untersuchen der Schnürsenkel am Mittwochabend entdeckten sie daraufhin Kauspuren. So hatte sich wohl ein Nagetier auf der Suche nach Nestfüllmaterial an den Schuhen zu schaffen gemacht.

PM der Polizei