Im August 1921 gründeten junge Männer aus dem Dorf am östlichen Rand des Wasgaus den Turn- und Sportverein Waldhambach. 28 von ihnen traten direkt bei, sie wählten den Lehrer Otto Held zum Vorsitzenden. Im August 2021 steht ein runder Geburtstag an.

Am Anfang lag der Fokus auf Turnen und Leichtathletik. 1922 trat der Verein in den Deutschen Turnerbund ein. Er organisierte Sportfeste und nahm an Veranstaltungen der Nachbarvereine teil. Der