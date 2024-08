In Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg eskaliert im Februar ein Nachbarschaftsstreit so heftig, dass am Ende ein Mann tot ist. Ein 45-Jähriger muss sich dafür nun vor Gericht verantworten.

Heilbronn (dpa) - Weil er seinen Nachbarn im Streit um eine Ruhestörung mit einer Art Mistgabel erschlagen haben soll, muss sich ein 45-Jähriger von Freitag an (12.45 Uhr) vor dem Heilbronner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor. Er soll nach Angaben des Gerichts im Februar in Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg seinen 58 Jahre alten Nachbarn mit einer sogenannten Grabegabel, ähnlich einer Mistgabel, angegriffen und erschlagen haben. Als Auslöser für die Tat sieht die Anklage dem Gericht zufolge einen Streit über eine Ruhestörung.

Früheren Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge soll es vor der Tat immer wieder Polizeieinsätze wegen des Verhaltens des 45-Jährigen gegeben haben. Dieser soll seine Nachbarn - darunter auch das spätere Opfer - immer wieder angepöbelt und beschimpft haben.

Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte Mitte Oktober fallen.