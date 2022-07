Wegen der Coronapandemie mussten die Fans lange auf das Karlsruher Musikfestival „Das Fest“ warten. Am Donnerstag soll es wieder losgehen - mit Musik, Kultur, Sport und viel Sonne.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause will das Open-Air-Spektakel „Das Fest“ endlich wieder richtig durchstarten. Erstmals seit Bestehen dauert das Karlsruher Festival in der Mount Klotz genannten Günther-Klotz-Anlage vier Tage und beginnt am Donnerstag (17.30) Uhr mit einem Auftritt der Singer-Songwriterin Lotte. Die Hauptgruppe am Abend gegen 21.00 ist die Berliner Band Seeed mit ihrem Sänger Peter Fox. Bis zum Ende des Festivals am 24. Juli werden unter anderem auch Jan Delay sowie die Elektropop-Musiker Mia erwartet.

Wieviele Besucher kommen, ist nach Worten des Veranstalters noch nicht abzusehen. 2019 hatten rund 260.000 Menschen das Festival besucht. „Das Fest“, das seit 1985 stattfindet, ist den Angaben zufolge das größte Familienfest im süddeutschen Raum.

Die Veranstalter haben sich auf die Fahnen geschrieben, allen Altersgruppen inklusive Kindern und Familien gleichermaßen gerecht zu werden. Dafür gibt es neben den Musik-Acts im kostenpflichtigen Hügel-Bereich auch zahlreiche kostenlose Kulturvorstellungen und Sportangebote.