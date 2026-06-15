Ein Rennradfahrer fährt einen Abhang hinunter. Plötzlich läuft eine Katze über die Straße. Der Zusammenstoß hat schwerwiegende Folgen.

Nach dem Zusammenstoß mit einer Katze ist ein Rennradfahrer im Krankenhaus gestorben. Das Tier war dem 59-Jährigen vor gut einer Woche in Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe vor das Rad gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der gerade einen Berg hinunterfuhr, konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und fiel von seinem Rad.

Bei dem Sturz zog sich der Rennradfahrer laut Polizei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er am Freitag an seinen Verletzungen starb.